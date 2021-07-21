Fenerbahçe'de Dirar'ın yeniden takımda kalması gündemde

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Caulker transferlerinin ardından sessizlik hakim olurken Teknik Direktör Pereira Ali Koç ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam "Bana direkt ilk 11'de oynayacak 2 transfer de yetebilir. Eğer ekonomik şartlar bizi zorluyorsa bir forvet bir de 3'lü savunmanın soluna bir oyuncu alarak da transferi kapatabiliriz" dedi.

Takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcının, "Baskı altında kalmayın. Yanlış transfer yapmayalım. Bizim öncelikli hedefimiz forvet" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin savunmanın soluna düşündüğü ismin Alioski olduğu ancak Makedon oyuncunun taliplerinin çok olması nedeniyle görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Alioski'yi isteyen kulüplerin başında F.Bahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da geliyor.