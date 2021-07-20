Galatasaray'da PSV maçı kamp kadrosu belli oldu! Kadroda 7 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile mücadele edecek olan Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu.

21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesi sarı kırmızılılar Hollanda'ya götürülecek isimleri açıkladı. Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar, Jimmy Durmaz, Diagne ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almadı. Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz ise Hollanda kamp kadrosuna alındı.

İşte Galatasaray'ın PSV Eindhoven kadrosu;

ZORLU MAÇ YARIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV İLE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.