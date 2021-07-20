HEYECAN DORUKTA! Galatasaray maçı ne zaman? PSV GS maçı izle! PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Galatasaray Larsen ile anlaştı Udinese'yi bekliyor

Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferinde Danimarkalı yıldız Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak üzere. Yeni sezon öncesinde yaptığı yerli transferlerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sağ bekine artık kavuşmak üzere.

Ünlü İtalyan gazeteci Galatasaray'a müjdeyi verdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, "Galatasaray, Larsen için 3 milyon Euro teklif etmişti. Udinese neredeyse 2 katını istiyordu. Galatasaray'ın şu anki teklifi 5 milyon Euro'nun biraz altında. Udinese ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. Larsen ise Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon Euro garanti para verecek. Jens Stryger Larsen'in kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray sol bek transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Kurzawa ve Van Aanholt gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un iki isimden biriyle de anlaşması bekleniyor.

Öte yandan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için de yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın satışından da Alanyaspor'a yüzde 20 pay verecek.

GALATASARAY 7 OYUNCUSUNU GÖTÜREMEDİ

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar sadece 3 futbolcu dahil edebildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bunun yanı sıra Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne çeşitli nedenlerle kafileye dahil edilmedi.

Buna karşılık daha önceki yıllarda Avrupa maçlarında farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, PSV karşısında da ikinci maç için avantajlı sayılacak bir skorla dönmeyi planlıyor.

GOLLER MOHAMED'DEN

PSV maçı için Mısır Milli Takımı'ndan affını isteyen ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmayan Mostafa Mohamed bugün sahada olacak.

Sakatlığı tamamen geçen yıldız oyuncu, gol veya goller bulmak için çaba gösterecek. İsmi UEFA'ya bildirilmeyen Diagne İstanbul'a götürülmezken Falcao ise yedek kulübesinde oturacak.

PSV'Yİ 2 KEZ YENDİ

Galatasaray ile PSV, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

AYTAÇ KARA SAHADA

PSV karşısında Muslera'nın önünde Luyindama-Marcao ikilisi, solda Ömer Bayram, sağda Sekidika forma giyecek. Yeni transferlerden Alpaslan'ın yedek başlaması beklenirken Taylan'ın yokluğunda Aytaç Kara ilk 11'de şans bulacak. Orta saha Arda ve Emre Kılınç'a emanet...

YALNIZ KALMAYACAK

PSV-G.Saray maçının biletleri satıldı. Buna karşılık Hollanda'da artan vakalar nedeniyle bugün Philips Stadyumu'nda bulunan 35 bin koltuktan 23 bin 500'ü dolacak. Korona önlemleri gereği rakip seyirci yasak olmasına karşın en az 2 binin Türk'ün tribünde olması bekleniyor.

KURAL DEĞİŞTİ

Hollanda'dan hedef galibiyet… Ama deplasman golü kalktığı için beraberlik de iyi bir sonuç olacak.

Galatasaray 28 Temmuz'da rövanşta PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Tur atlayan takım, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.