Fenerbahçe'de forvet planı! Vitor Pereira'dan iki isme onay

Kemal Ademi ve Mame Thiam gibi isimlerin de benzer şekilde kiraya verilmelerine sıcak bakılıyor. Slovenya kampındaki antrenman ve hazırlık maçları da bu kararlarda belirleyici olacak. Ayrıca Enner Valencia gibi geçen sezon beğeni kazanan bir isim de kadroda. O nedenle sakin davranan kulüp, almaktan daha çok göndermeye odaklanmış durumda. Forvet transferi için hem limitlerde hem de kadro kontenjanında yer açılması düşünülüyor. Milliyet'in haberine göre kadronun şişik olması nedeniyle ilk olarak vedaların yapılması isteniyor. Slovenya kampı sonrası Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler netleşecek.

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