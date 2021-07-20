Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalara imza attı. Elmas "Evet, Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Sahaya da çıkmayalım o zaman! Birçok oyuncuyla görüşüyoruz" dedi. Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı, "Her takım arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor. Geçtiğimiz senelerde bize oldu. Nezaket çerçevesinde yapmak önemli. Ahmet Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı menajerlerin, takımları birbirine düşürmesi; orada bir hassasiyeti var. Orada dikkatli davranırız" ifadelerini kullandı.

BENFİCA İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR

Portekizli yıldız futbolcu Gedson ile ilgili soruyu yanıtlayan Elmas, "Gedson ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Benfica ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'den bir büyük kulübümüzün ödemeyeceğini düşündüğümüz yüksek bir teklifi oldu. Resmi olarak oldu. Centilmenlik iki taraflı olur, arzu edenler davranışıyla bunu göstermeli" dedi.

STANCİU İÇİN PRAG İLE GÖRÜŞTÜK!

Elmas, "Romen oyuncu Stanciu için Slavia Prag ile görüştük... Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile de, kulüpleriyle de görüştük. Hiçbiri için 'Bu daha yakın' diyemem. Bizim şartlarımız var. Her bölge için 2-3 oyuncuyla temastayız. Takımdan ayrılacak futbolcular var; onlarla birebir görüştüm. Onlar da teklif bekliyor. Transferler lige yetişecek" diye konuştu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Oğulcan Çağlayan'ın lisansı kasıtlı olarak geciktiriliyor. Bu lisansı alacağımızı biliyoruz. Oğulcan için üzülüyorum; formda olduğu dönemde oynayamıyor. Fakat Futbol Fedarasyonu'nda kişilerin menfaatleri ve kişisel çıkarları, Türk futbolunun bekasının önüne geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

G.Saray'ın tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalayacaklarını belirten Elmas, "Bunun için Türk Telekom'la resmi sürecin bitmesini bekliyoruz" dedi. Elmas, "Transfer dolayısıyla bir üzüntü yaşattıysam özür dilerim" diye konuştu.

GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYIZ



Elmas, "Bugünü kurtarmak için değil, 1996-2000 sürecinde olduğu gibi G.Saray'ın geleceğini sürdürülebilir başarılarla dolu kılacak bir takım hedefliyoruz. Başarıya aç, genç, son sahibi olmayacağımız bir takım yapısı düşünüyoruz. Bugün mutlu olmak adına, G.Saray'ın geleceğini tehlikeye atacak rakamlar vererek kısa dönem mutluluklar peşinde olmayacağız" dedi.

FATİH TERİM İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.