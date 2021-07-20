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    • 20.07.2021 08:45
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    Leicester City'den Ozan Kabak için Schalke'ye 9,5 milyon euro

    Sezonun ikinci yarısında Liverpool ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için Leicester City devreye girdi. İngiliz ekibi transfer için Schalke'ye 9,5 milyon euroluk teklif yaptı.

    Leicester City'den Ozan için dev teklif

    Leicester, Ozan Kabak için Schalke'ye 9,5 milyon euro önerdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kadrosunda bulunan milli futbolcu Ozan Kabak'ın adı Leicester City ile anılmaya devam ediyor.

    Alman basınından Fussballtransfers.com'un haberine göre Premier Lig ekibi, 21 yaşındaki başarılı stoper için harekete geçti. Leicester'ın Ozan'ın transferi karşılığında Schalke'ye 9,5 milyon euro önerdiği öğrenildi. 25 milyon bonservis bedeli bulunan Ozan Kabak için beklentilerin altında olan bu teklif için Alman kulübü henüz yanıt vermedi.

    TRANSFERE İZİN ÇIKMIŞTI
    Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

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