Takvim yazdı, Burak Elmas doğruladı! Alioski, Van Aanholt, Kurzawa ve Ghezzal ile görüştük

Hatta oyuncular hakkında dış basında çıkan iddiaları da anı anına haber yaptık...

Başkan Elmas bu üç oyuncunun da ismini doğruladı... Ancak "Hangisi daha yakın diye soracak olursanız 3 oyuncudan şu daha yakın diyemem" dedi...

Takvim'in gündeme taşıdığı Stanciu transferine de değinen Burak Elmas, "Stanciu'nun başkanı ile ile görüştük. Kendisi bizim önerdiğimiz rakamdan daha yüksek bir bonservis istedi. Ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Takvim Galatasaray'ın Stanciu için ilk önce 4.5 milyon Euro daha sonra da 6 milyon Euro'ya çıktığını ancak Slavia Prag başkanının 7.8 milyon Euro'da direttiğini okuyucularına duyurmuştu.

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