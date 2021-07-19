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    • Spor
    • 19.07.2021 19:20
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    • 19.07.2021 19:21
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    Takvim yazdı, Burak Elmas doğruladı! Alioski, Van Aanholt, Kurzawa ve Ghezzal ile görüştük

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferde Sarı-Kırmızılı takımın ilgilendiği oyuncular hakkında tek tek bilgi verdi. Ghezzal ile görüştüklerini doğrulayan Elmas, solbek transferinde adı geçen isimler hakkında da bilgi verdi. Takvim solbek için G.Saray’ın Alioski, Van Aanholt ve Kurzawa ile ilgilendiğini okuyucularına duyurmuştu. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Takvim yazdı, Burak Elmas doğruladı

    Hatta oyuncular hakkında dış basında çıkan iddiaları da anı anına haber yaptık...

    Başkan Elmas bu üç oyuncunun da ismini doğruladı... Ancak "Hangisi daha yakın diye soracak olursanız 3 oyuncudan şu daha yakın diyemem" dedi...

    Takvim'in gündeme taşıdığı Stanciu transferine de değinen Burak Elmas, "Stanciu'nun başkanı ile ile görüştük. Kendisi bizim önerdiğimiz rakamdan daha yüksek bir bonservis istedi. Ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

    Takvim Galatasaray'ın Stanciu için ilk önce 4.5 milyon Euro daha sonra da 6 milyon Euro'ya çıktığını ancak Slavia Prag başkanının 7.8 milyon Euro'da direttiğini okuyucularına duyurmuştu.

    Transfer haberlerini anı anına siz okuyucularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin…

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