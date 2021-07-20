Fenerbahçe'de Samatta, Tisserand ve Zajc hakkında Vitor Pereira'dan flaş karar

Kadrosunda 39 sözleşmeli futbolcusu bulunan ve bir an önce takımdaki oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kamp öncesi gönderilecekler listesinde olan futbolculardan 3'ü ile yola devam etmeyi düşünüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi satış lisetisne konulan Mbwana Samatta, Miha Zajc ve Marcel Tisserand, takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı. Pereira'nın gelişi ile bu 3 oyuncunun takımda kalma ihtimali arttı.
Son olarak Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan ve etkili bir oyun ortaya koyan Samatta'nın gelecek sezon için forvet rotasyonunda düşünüldüğü ve Pereira'nın Tanzanyalı golcü ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.