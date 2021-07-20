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    • Spor
    • 20.07.2021 13:54
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    • 20.07.2021 13:58
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    Fenerbahçe'de Samatta, Tisserand ve Zajc hakkında Vitor Pereira'dan flaş karar

    Kadrosunda şişkinlik bulunan ve bazı oyuncularla yollarını ayırma hazırlığı yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Gönderilecekler listesinde bulunan Samatta, Tisserand ve Zajc Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Bu isimlerin takımda kalma ihtimali güçlendi.

    Pereira kararını verdi! O üçlü takımda kalıyor

    Kadrosunda 39 sözleşmeli futbolcusu bulunan ve bir an önce takımdaki oyuncu sayısını azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kamp öncesi gönderilecekler listesinde olan futbolculardan 3'ü ile yola devam etmeyi düşünüyor.

    Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi satış lisetisne konulan Mbwana Samatta, Miha Zajc ve Marcel Tisserand, takımın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı. Pereira'nın gelişi ile bu 3 oyuncunun takımda kalma ihtimali arttı.

    Son olarak Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan ve etkili bir oyun ortaya koyan Samatta'nın gelecek sezon için forvet rotasyonunda düşünüldüğü ve Pereira'nın Tanzanyalı golcü ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

        3-4-3 sistemini Fenerbahçe'ye aşılamaya çalışan Pereira'nın stoper rotasyonunu da geniş tutmak istediği ve Tisserand'ın performansından memnun kaldığı belirtildi. Böylelikle sezon öncesi teklif gelmesi halinde satılacak oyuncular arasında olan Tisserand'ın da takımda kalması kararlaştırıldı.

        İtalyan kulüplerinden Torino ve Genoa'nın ilgilendiği Miha Zajc'ın da idman performansını çok beğenen Pereira'nın üst düzey bir teklif gelmemesi durumunda Sloven orta saha oyuncusunun da takımda tutulmasını istediği belirtildi.

        Pereira'nın gönderilmesi gündemde olan diğer oyuncularla ilgili kararını da kısa süre içinde vermesi ve İstanbul'da devam edecek olan kamp çalışmalarında daha az futbolcu ile çalışmak istediği öğrenildi.

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