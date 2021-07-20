Beşiktaş'a Alman yıldız önerildi: Stopere Alman tankı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kara Kartal'a önerildi.

SERGEN HOCA SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta… Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.

MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Shkodran Mustafi, kariyerinde 374 maça çıktı. 22 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı olan tecrübeli futbolcu 20 kez milli takım formasını giyerken 2 de gol kaydetti… Arsenal, Sampdoria, Valencia gibi dev kulüplerin de formasını başarıyla giydi.