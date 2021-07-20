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    • 20.07.2021 12:22
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    • 20.07.2021 12:22
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    Fenerbahçe'den Igor Kokoshov açıklaması! Dallas Mavericks'e gidecek mi?

    Adı bir süredir NBA takımlarından Dallas Mavericks ile anılan Fenerbahçe'nin basketbol koçu Igor Kokoskov ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama geldi.

    Fenerbahçe'den Igor Kokoshov açıklaması

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Igor Kokoskov'un geleceği merak konusu oldu. NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teklif yaptığı Sırp koç ile ilgili sarı-lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
    Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkilileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

    Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

    Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Igor Kokoshov açıklaması! Dallas Mavericks'e gidecek mi?