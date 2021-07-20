Avrupa'da temsilcilerimizden Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turlarının kura çekimi dün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı elemesi durumunda, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray PSV'yi elenmesi durumunda, UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnston ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bir diğer temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi-Bate Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu arada eleme turu maçlarının tarihleri de belli oldu. Üçüncü ön eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.