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    • 19.07.2021 13:11
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    • 19.07.2021 13:26
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    Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor!

    Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da rakipleri belli oluyor. Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.

    Galatasaray'a Avrupa'da dev rakip!

    Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da rakipleri belli oluyor.

    Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te başladı.


    CELTİC-FC MİDTJYLLAND MAÇININ GALİBİ İLE KARŞILAŞACAK
    Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.


    EŞLEŞMELER
    Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

    Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) - Rangers (SCO) Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Praha (CZE)

    PSV Eindhoven (HOL) / Galatasaray (TUR) - Celtic FC (İSK) / Midtjylland (DAN)Spartak Moskva (RUS) - Benfica (POR)Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR) - Monaco (FRA) - Rapid Wien (AVU) / Sparta Praha (ÇEK)

    Galatasaray'ın PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şöyle:

    Jablonec (Çekya)Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)St. Johnstone (İskoçya)

        UEFA'DA TRABZONSPOR VE SİVASSPOR RAKİPLERİNİ BEKLİYOR
        Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.


        MAÇLAR NE ZAMAN?
        Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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