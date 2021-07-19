Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da rakipleri belli oluyor.
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te başladı.
CELTİC-FC MİDTJYLLAND MAÇININ GALİBİ İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Celtic - Midtjylland maçının galibi olacak.
EŞLEŞMELER
Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)
Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) - Rangers (SCO) Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Praha (CZE)
PSV Eindhoven (HOL) / Galatasaray (TUR) - Celtic FC (İSK) / Midtjylland (DAN)Spartak Moskva (RUS) - Benfica (POR)Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR) - Monaco (FRA) - Rapid Wien (AVU) / Sparta Praha (ÇEK)
Galatasaray'ın PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şöyle:
Jablonec (Çekya)Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)St. Johnstone (İskoçya)