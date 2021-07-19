Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik'ten çok özel açıklamalar: Trabzonspor'da...

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo mavili takımın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamsik ,"Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum" dedi.
"BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
33 yaşındaki futbolcu, transferinden dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Buraya geldiğim, bu kulübün ve bu taraftarın bir parçası olduğum için mutluyum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Burada Napoli'de olduğu gibi takım arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"
Trabzonspor taraftarını eski takımı Napoli taraftarına benzeten Hamsik, "Taraftar bana gösterdikleri hoşgörü ve ilgi için teşekkür ediyorum. Napoli taraftarı gibi takımını fanatikçe destek veren bir taraftara sahibiz. Hoşuma giden bu. Takımın bir parçasıyım ve takım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. İyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum, gol ve asistler de yaparsam bu beni mutlu eder. Önemli olan takımdır ve takımın başarısı için buradayım" şekilde konuştu.
"KUCKA İLE KONUŞTUM"
Transferi öncesi özellikle bordo mavili takımın eski oyuncusu Kucka ile konuştuğunu söyleyen Hamsik, "Takım arkadaşlarımla konuştum. Özellikle milli takımda yer alan Kucka ile konuştum. Takım ve şehir hakkında gelmeden bilgi sahibiydim. Diğer arkadaşlarım da yardımcı oldular" diye konuştu.
"TAKIM İÇİN HAZIRIM"
Trabzonspor forması giymeye hazır olduğunu söyleyen Hamsik, "Çin ve İsveç kariyerim oldu. İsveç'i seçme nedenim Avrupa Şampiyonası'na hazır gitme isteğimdi. Şu an hazırım ve fitim. Sadece takım için mücadele etmeyi bekliyorum" dedi. Hamsik, "Futbol için fikirlerim var. Ancak daha önemli olan hocamızın fikirleri ve istekleri. Orta saha oyuncuyum ve 2'li ve 3'lü orta saha oynayabiliyorum. Gole katkı vermek isteyen bir futbolcuyum. Bunu daha önce yaptım ve burada da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.