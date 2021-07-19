Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik'ten çok özel açıklamalar: Trabzonspor'da...





"TRANSFERDE İYİ İŞLER ÇIKARDIK"

Takımının önemli transfer yaptığını dile getiren Hamsik, "Trabzonspor'un transferde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Önemli oyuncular geldi. Tabii ki beklentiler de yüksek olacak, umarım biz de buna cevap verebiliriz. Henüz ikinci gündeyiz, bu kampta en önemli iki şey sakatlıksız geçmesi ve kampı iyi geçirebilmek Hocamızla sahadaki görevim hakkında konuşacak çok vaktimiz olacak" dedi.



"BU SAÇ STİLİ BANA ŞANS GETİRİYOR"

Dikkat çeken saç sitiliyle ilgili olarak da Hamsik, "Saç stilimi benimseyen gençleri gördükçe ben de mutlu oluyorum. Bu saç stilinin bana şans getirdiğini düşünüyorum. Futbol oynadıkça sahada ve sokaklarda bu saçla olmaya devam edeceğim. Sahada arkadaşlarıma yardımcı olabilmek terbilerimle onlara yardımcı olabilmek için buradayım" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUK FANTASTİK OLUR"

Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanılan maçı hatırladığını söyleyen Hamsik, "O maçı hatırlıyorum. Oyuna sonradan girmiştim. O maç eski stadyumdaydı ve şu an yeni ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. O duyguyu yaşamak isterim. Bu fantastik olur. Hatta sonrasında futbolu bile bırakabilirim. Şaka bir yana uzun ve zorlu bir yol olacak ama başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

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