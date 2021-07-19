A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı

215 kez A Erkek Milli Takım kadrosunda yer alarak, bu kategoride en çok forma giyen isim olan Tunçeri, toplamda da 311 kez Ay-yıldızlı kadroda yer aldı. Kerem Tunçeri, Ay-yıldızlı forma altında 2001 yılında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 yılında da yine ülkemizde organize edilen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımların kadrolarında da yer aldı.