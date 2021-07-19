A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri görevi bıraktı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.
TBF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"2016 yılından bu yana üstlendiği A Erkek Milli Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri'ye teşekkür ederiz. 14 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan Kerem Tunçeri, oyunculuk kariyerine Galatasaray'da başladı.
1996-2000 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Tunçeri ayrıca, Anadolu Efes (Efes Pilsen), Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid (İspanya), Triumph Lyubertsy (Rusya), Türk Telekom ve Acıbadem Üniversitesi takımlarının kadrolarında yer aldı.