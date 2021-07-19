Beşiktaş'ta forvet hedefi Chuba Akpom

Beşiktaş, kadrosuna katmayı planladığı forvet için son olarak Luuk de Jong'un kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak oyuncunun sakatlığı akıllarda soru işareti bıraktı.
İç yan bağlarından yaşadığı problem nedeniyle tedavisinin en az 3 hafta sürmesi beklenen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun hazır hale gelmesi 1.5 ayı bulacak. Bu nedenle Luuk de Jong'un transferi askıya alındı.
DİEGO COSTA'DA LİMİT 2.3 MİLYON EURO
Rota ise hem geçen hem de bu sezon öncesi gündeme gelen Chuba Akpom'a döndü. Middlesbrough yeni sezonda 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosunda düşünmüyor. Ancak 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar da etmek istemiyor.