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    Gedson Fernandes'e Kartal kancası

    Süper Lig'de transfer çalışmaları hızla devam ederken Beşiktaş ile Galatasaray sık sık karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi isimlerin ardından Gedson Fernandes de iki takımın gündeminde. Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı.

    Gedson hamlesi!

    Süper Lig'de transfer çalışmaları hızla devam ederken Beşiktaş ile Galatasaray sık sık karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi isimlerin ardından Gedson Fernandes de iki takımın gündeminde.

    Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı.

    Buna göre Beşiktaş, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon Euro teklif etti. Transfer bu şekilde gerçekleşirse Gedson Fernandes'in bir sonraki transferinde elde edilecek bonservisin yarısı Benfica'ya gidecek.

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