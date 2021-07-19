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    • 19.07.2021 16:14
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    Galatasaray bombaları patlatıyor! Taraftara çifte bayram

    Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bayramda bombaları üst üste patlatarak taraftarlarına çifte bayram yaşatmak istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    G.Saray bombaları patlatıyor! Taraftara çifte bayram

    Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bayramda yıldız transferlerini gerçekleştirerek taraftarlarına hediyeler vermek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, iki önemli yıldızı önümüzdeki saatlerde açıklamak için geri sayıma geçti. Cimbom'un geçen sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Larsen'i yarın açıklaması bekleniyor.



    Cezayirli yıldız Ghezzal için eski kulübü Beşiktaş görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşmaya varamamıştı. Galatasaray, Beşiktaş'ın görüşmesi sona erdikten sonra harekete geçti ve tecrübeli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.



    Geçen sezon Süper Lig'e damga vuran ve şampiyonlukta başrolü oynayan Ghezzal'ın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de 31 maçta 7 gol atarken 17 de asiste imza attı.



        Yerli transferleriyle ses getiren Cimbom, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Jens Stryger Larsen'le el sıkıştı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken 30 yaşındaki Danimarkalı yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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