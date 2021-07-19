Galatasaray bombaları patlatıyor! Taraftara çifte bayram





Cezayirli yıldız Ghezzal için eski kulübü Beşiktaş görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşmaya varamamıştı. Galatasaray, Beşiktaş'ın görüşmesi sona erdikten sonra harekete geçti ve tecrübeli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.