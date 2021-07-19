Galatasaray bombaları patlatıyor! Taraftara çifte bayram

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bayramda yıldız transferlerini gerçekleştirerek taraftarlarına hediyeler vermek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, iki önemli yıldızı önümüzdeki saatlerde açıklamak için geri sayıma geçti. Cimbom'un geçen sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Larsen'i yarın açıklaması bekleniyor.
Cezayirli yıldız Ghezzal için eski kulübü Beşiktaş görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşmaya varamamıştı. Galatasaray, Beşiktaş'ın görüşmesi sona erdikten sonra harekete geçti ve tecrübeli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Geçen sezon Süper Lig'e damga vuran ve şampiyonlukta başrolü oynayan Ghezzal'ın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'de 31 maçta 7 gol atarken 17 de asiste imza attı.