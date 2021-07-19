Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.07.2021 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2021 18:21
    ABONE OL

    Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nasıl izlenir?

    Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izleme ekranı! Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın futbol severler tarafından araştırılıyor. Sarı lacivertli ekip hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak mücadele bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Heyecan dolu mücadele FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanacak. İşte; Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın!

    Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın! 19 Temmuz akşamı oynanacak Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izleme ekranı sarı lacivertli taraftarların merak ettiği konulardan birisi oldu. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertli ekibin ilk ciddi hazırlık maçı Kasımpaşa ile olacak. Peki; Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NASIL İZLENİR?

    Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bugün saat 19.00'da Samandıra'da oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

    22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.

    Program şöyle:

    24.07 / 18:00 Udinese

    27.07 / 18:00 Tabir Sezana

    30.07 / 17:00 Al-Hilal

    Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.

        Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira döneminde kısa sürede ilk öne çıkan konu; "3'lü savunma" kurgusu oldu. Portekizli çalıştırıcı, adeta yıllarını harcadığı ve üzerine uzun çalışmalar yaptığı bu taktik anlayışı 2014'ten beri gündeminde tuttu.

        2016-17 sezonuna girerken Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco karşısında çıkan ve tek bir gol farkıyla elenen 52 yaşındaki çalıştırıcı, hatta işinden bile olmuştu.

        Monaco'yu 3-4-3 ile 2-1 yenmiş ama deplasmanda şanssız bir golle 3-1 kaybedince elenmişti. Futbolda geçiş oyununa büyük önem veren Vitor Pereira, 3-4-3 formasyonunun bu konuda çok uygun olduğunu ve orta saha merkezli pasa dayalı bir futbol oynandığını savunuyor.

        Dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Pep Guardiola ile de bu konu üzerinden görüşmeler yapan Pereira, 3-4-3 olarak bilinen bu formasyonun ilk meyvelerini 2016'da yine Fenerbahçe'de atmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KKTC'de tarihi anlar! Başkan Erdoğan...
        Haberler Spor Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nasıl izlenir?