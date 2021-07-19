Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira döneminde kısa sürede ilk öne çıkan konu; "3'lü savunma" kurgusu oldu. Portekizli çalıştırıcı, adeta yıllarını harcadığı ve üzerine uzun çalışmalar yaptığı bu taktik anlayışı 2014'ten beri gündeminde tuttu.

2016-17 sezonuna girerken Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco karşısında çıkan ve tek bir gol farkıyla elenen 52 yaşındaki çalıştırıcı, hatta işinden bile olmuştu.

Monaco'yu 3-4-3 ile 2-1 yenmiş ama deplasmanda şanssız bir golle 3-1 kaybedince elenmişti. Futbolda geçiş oyununa büyük önem veren Vitor Pereira, 3-4-3 formasyonunun bu konuda çok uygun olduğunu ve orta saha merkezli pasa dayalı bir futbol oynandığını savunuyor.

Dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Pep Guardiola ile de bu konu üzerinden görüşmeler yapan Pereira, 3-4-3 olarak bilinen bu formasyonun ilk meyvelerini 2016'da yine Fenerbahçe'de atmıştı.