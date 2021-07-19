Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı canlı yayın! 19 Temmuz akşamı oynanacak Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izleme ekranı sarı lacivertli taraftarların merak ettiği konulardan birisi oldu. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertli ekibin ilk ciddi hazırlık maçı Kasımpaşa ile olacak. Peki; Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nasıl izlenir?
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bugün saat 19.00'da Samandıra'da oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube Katıl'dan canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al-Hilal
Fenerbahçe, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.