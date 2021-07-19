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    • 19.07.2021 15:40
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    Fenerbahçe'de Cornelius çıkmazı! FFP limitleri en büyük engel oldu

    Geçtiğimiz sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı bu sezon yaşamamak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Andreas Cornelius'u transfer etmek isterken; FFP anlaşması bu transferi çıkmaza soktu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de Cornelius çıkmazı! Transferde dev engel

    Kadrosuna kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Parma'nın forveti Andreas Cornelius için bir süredir temaslarını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı FFP anlaşması Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.

    UEFA ile yaptığı FFP anlaşması gereği elde ettiği bonservis gelirine oranla bonservis ödemesi yapabilen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bu madde sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Vitor Pereria'nın da alınması yönünde olumlu rapor verdiği Andreas Cornelius için bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Parma kulübünün istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli sebebiyle bu transfer için henüz istediği adımları atamıyor.

    Bu sezon Deniz Türüç'ün dışında bonservisiyle oyuncu satamayan Fenerbahçe, Cornelius transferinde daha ciddi hamleler yapabilmek için satışı gündemde olan oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

        Kiralıktan dönen Miha Zajc ile birlikte Zorya ile kiralık sözleşmesi süren Allahyar'ın yaz transfer döneminde satılmasını bekleyen Sarı-Lacivertliler, bu iki oyuncudan elde edilecek geliri Cornelius'ta kullanmak istiyor.

        Fenerbahçe'nin FFP anlaşması gereği oyuncu satışından gelir elde etmesi durumunda Danimarkalı Cornelius'un bonservisi için belirlediği üst bonservis limitinin 5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

        Geçtiğimiz iki sezonda Eljif Elmas ve Vedat Muriç'in satışlarından ciddi gelirler elde eden Fenerbahçe, iki oyuncunun bonservisleriyle transfer dönemlerini bir hayli hareketli geçirmişti.

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