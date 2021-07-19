Fenerbahçe'de Cornelius çıkmazı! FFP limitleri en büyük engel oldu

UEFA ile yaptığı FFP anlaşması gereği elde ettiği bonservis gelirine oranla bonservis ödemesi yapabilen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bu madde sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Vitor Pereria'nın da alınması yönünde olumlu rapor verdiği Andreas Cornelius için bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Parma kulübünün istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli sebebiyle bu transfer için henüz istediği adımları atamıyor.