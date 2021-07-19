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    • Spor
    • 19.07.2021 18:21
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    • 19.07.2021 18:21
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    Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik nasıl yapılır?

    Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl canlı yayın sarı lacivertli taraftarların sorguladığı konulardan birisi oldu. Fenerbahçe – Kasımpaşa hazırlık maçını canlı izlemek isteyen futbol severler, Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti hakkında sorgulama yapıyor. Peki, Fenerbahçe Youtube Katıl canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar!

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    Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik nasıl yapılır?

    Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik nasıl yapılır? Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Sarı lacivertli ekip hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Peki; Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl canlı yayın nasıl izlenir?

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

    Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

    Beyaz (5 TL / ay):

    Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

    Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

    Üyelere özel videolar

    Günlük antrenmanlar

    Üyelere özel canlı sohbete erişim

    Fotoğraf ve durum güncellemeleri

    Altyapı maçları

        Sarı (15 TL / ay):

        Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

        Yeni videolara daha erken erişim

        Üyelere özel canlı yayın

        Unutulmaz efsane maçlar

        Paylaşım akışları

        Lacivert (25 TL / ay):

        Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

        Her ay canlı yayınlar

        Videolarda üyelerden bahsetme

        Kamera arkası videoları
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        Haberler Spor Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik nasıl yapılır?