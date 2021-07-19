Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik nasıl yapılır? Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Sarı lacivertli ekip hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Peki; Fenerbahçe Youtube Katıl üyelik ücreti ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl canlı yayın nasıl izlenir?
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe YouTube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
Beyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları