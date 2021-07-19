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    Beşiktaş kaleyi sağlama alacak: Sergio Rico için PSG ile masaya oturdular

    Hem Süper Lig’e hem de Şampiyonlar Ligi’ne alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş’ın 1.95 boyundaki file bekçisi Sergio Rico için PSG ile masaya oturduğu ve önemli gelişme katettiği iddia edildi.

    Beşiktaş Rico için masada

    Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu.

    PSG İLE MASAYA OTURULDU


    Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah- Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı.

        RİCO'NUN ÜCRETİ TAM ÖDENECEK!


        PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi.

        KİRALAMA ÜCRETİ TALEBİ DE VAR


            Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam e tmesinin beklendiği ifade ediliyor.
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