Yarmolenko ile ilgili flaş sözler: Bonservis ödemeye hazır değiller!

Beşiktaş bir yandan Rachid Ghezzal'ın transferini sonlandırmak için mesai harcarken birn yandan da West Ham United'ın yıldızı Yarmolenko'ya kanca attı. Yıldız oyuncu ile ilgili Ukrayna basınından çarpıcı bir yorum geldi. Ukraynalı gazeteci Igor Burbas, Yarmolenko'nun Türkiye'ye transferinin kolay olmadığını belirtti.

Burbas, "Türk kulüpleri, Yarmolenko'ya sözleşme vermeye hazır. Ama bonservis ödemeye hazır değiller. 5 milyon Euro gibi West Ham'ın kabul edeceği düşük bir rakamı bile ödemek istemiyorlar. Bu yüzden Yarmolenko büyük ihtimalle West Ham'da kalacak" ifadelerini kullandı.