Serie A şampiyonu Inter, Altay Bayındır'a talip

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde sürükleyen Altay Bayındır ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

Asist Analiz'in elde ettiği belgede Inter'in, Altay Bayındır'a olan ilgisi açıkça ortaya kondu. Ortaya çıkan bu belgeyi Inter'in Fenerbahçe'ye yolladığı ve oyuncuyla ilgilindiğini açıkça belirttiği ifade edildi.

Ancak Fenerbahçe'nin Altay Bayındır konusunda tavrı belli.

Sarı-Lacivertli kurmaylar, Altay'ın en az 1-2 sene daha Fenerbahçe'de oynamasını sonrasında değerinin yükselmesiyle birlikte satışı gündeme getirmeyi planlıyor.

Altay'ın da Fenerbahçe'nin politikasına uyduğu ve palanlarında bu sezon sadece Fenerbahçe'nin olduğu bildirildi.