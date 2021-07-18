Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den Mesut Özil sözleri: Özil 21 yaşında bir kız arkadaşıyla geldi...

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçmişte yaptığı bazı konuşmaların ses kayıtları bomba etkisi yaratırken, Marca'da yeni yayınlanan kayıtta Mesut Özil ile ilgili çarpıcı sözler bulunuyor. Başkan Perez'in son olarak Mesut Özil'in 2010 yılında Madrid'e taşındığında kız arkadaşından ayrılması ve Milano'dan bir modelle tanışması hakkındaki ses kayıtları yayınlandı. Perez, konuşmasında "Özil 21 yaşında bir kız arkadaşıyla geldi ama kısa sürede Madrid'i keşfetti ve yaşam tarzını değiştirdi. Kız arkadaşına ... gitmesini söyledi ve onun yerine bir model getirdi. Onu görmek için özel jetini kullanıp geri dönüyordu. Özil, Milano'dan bir İtalyan modele aşık oldu. Mourinho, Özil'e kız arkadaşının tüm Inter ve Milan futbolcularının yanı sıra her iki takımın teknik kadrosuyla birlikte olduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.