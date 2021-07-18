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    • 18.07.2021 11:43
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    Galatasaray'a Marko Paşa! Menajerlerden sürpriz transfer önerisi

    Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle sağ ve sol bekle beraber orta saha arayışında olan sarı-kırmızılı ekibe menajerler sürpriz bir öneriyle geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    G.Saray'a Marko Paşa! Menajerlerden sürpriz öneri

    Galatasaray, transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşıyor. Sağ bek, sol bek ve orta saha için arayışlarda olan Sarı-Kırmızılılar'a menajerler sürpriz bir ismi önerdi.



    İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp tarafından kadroda düşünülmeyen Sırp orta saha Cimbom'a önerildi. Sırp merkez orta saha oyuncusu Marko Grujic'in menajerinin Sarı-Kırmızılılar'la iletişime geçtiği ancak net bir cevap alamadığı bildirildi.



    Gedson Fernandes için Benfica'dan haber bekleyen Galatasaray'ın B planı olarak Marko Grujic'i değerlendirebileceği öğrenildi. Liverpool'a 2016 yılında Kızılyıldız'dan 7 milyon Euro'ya transfer olan Grujic, 1.91 mt.'lik boyuna rağmen teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.



        25 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Porto'da kiralık olarak forma giydi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Cimbom yıldız orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.



        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Grujic, kariyerinde 178 maça çıktı. 22 gol atarken 13 de asist yaptı. Kızılyıldız, Cardiff City, Hertha Berlin gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncu 12 kez de Sırbistan Milli Takım formasını giydi.

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