Galatasaray'a Marko Paşa! Menajerlerden sürpriz transfer önerisi





Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Grujic, kariyerinde 178 maça çıktı. 22 gol atarken 13 de asist yaptı. Kızılyıldız, Cardiff City, Hertha Berlin gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncu 12 kez de Sırbistan Milli Takım formasını giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN