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    • 17.07.2021 18:22
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    Her devrim önce kendi evlatlarını yer! Ali Koç Fenerbahçeli isimleri tek tek görevden aldı!

    Ali Koç 2018’de göreve gelmeden önce “Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkan bir kulüp olacak. Vefa sadece bir semt adı değil” dedi… Ancak Koç, göreve gelir gelmez Fenerbahçe’ye hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş, şampiyonluklar yaşamış bir ismi Aykut Kocaman’ı görevden aldı. Koç bununla da yetinmedi. İşte Koç'un tek tek görevden aldığı o isimler...

    Özel haber
    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Her devrim önce kendi evlatlarını yer!

    Ali Koç 2018'de göreve gelmeden önce "Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkan bir kulüp olacak. Vefa sadece bir semt adı değil" dedi…

    Ancak Koç, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'ye hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş, şampiyonluklar yaşamış bir ismi Aykut Kocaman'ı görevden aldı…

    Bu da yetmezmiş gibi Fenerbahçe kötü sonuçlar almaya başlayınca Kocaman'ın yardımcıları veri hırsızlığıyla suçlandı…

    Koç altyapıda görevli eski futbolcuların da görevlerine son verdi… Müjdat Yetkiner, Kemalettin, Saffet Akbaş gibi eski oyuncular gönderildi… Şenol Çorlu da pasifize edildi…

    Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra Erol Bulut'u göreve getiren Fenerbahçe, eski oyuncusu Mehmet Yozgatlı'yı ve Selçuk Şahin'i de antrenör kadrosuna aldı…

        Ancak Erol Bulut'un ardından Mehmet Yozgatlı'ya da Selçuk Şahin'e de kapı gösterildi. Erol Bulut'tan önce göreve başlayan Mehmet Aurelio da Pereira'nın gelmesiyle kulübe veda etti.

        Koç, Erol Bulut'un ardından Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu teknik direktör olarak atadı… Sonra şampiyonluk son maçta kaçınca "yetersiz buluyorum" diyerek de gönderdi… Herkese plaket veren Koç, Emre Belözoğlu'na bir plaketi bile çok gördü…

        Hoca belirsizliğiyle geçen haziran ayında Fenerbahçe sözleşmesi olmayan Volkan Demirel'le sezonu açtı. Koç, Pereira'yla anlaşınca, yeni sezonda Volkan Demirel'e teknik kadroda görev vermekten vazgeçti…

        Sonra da "Volkan Demirel kendisi ayrılmak istiyor" diyerek genç antrenörle yollarını ayırdı…
        Aziz Yıldırım zamanı takımdan gönderilen Gökhan Gönül ve Caner'i geçtiğimiz sezon yeniden Fenerbahçe'ye getiren Koç, bu kez şampiyonluk kaçtığı için Gökhan Gönül'ü baş sorumlulardan biri olarak gördü ve ona da katkılarından dolayı teşekkür ederek "bye bye" dedi…

        Sırasıyla Aykut Kocaman… Şenol Çorlu, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Kemalettin…

            Erol Bulut… Emre Belözoğlu… Volkan Demirel… Mehmet Yozgatlı… Selçuk Şahin… Mehmet Aurelio…
            Ve en son Gökhan Gönül… Tek tek gittiler…

            Ali Koç kendi deyimiyle "Fenerbahçe'ye devrim yapmaya geliyorum" demişti…
            Eee ne demişler… Her devrim önce kendi evlatlarını yer!

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