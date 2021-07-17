Sonra da "Volkan Demirel kendisi ayrılmak istiyor" diyerek genç antrenörle yollarını ayırdı…

Aziz Yıldırım zamanı takımdan gönderilen Gökhan Gönül ve Caner'i geçtiğimiz sezon yeniden Fenerbahçe'ye getiren Koç, bu kez şampiyonluk kaçtığı için Gökhan Gönül'ü baş sorumlulardan biri olarak gördü ve ona da katkılarından dolayı teşekkür ederek "bye bye" dedi…

Sırasıyla Aykut Kocaman… Şenol Çorlu, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Kemalettin…