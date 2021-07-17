Ali Koç 2018'de göreve gelmeden önce "Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkan bir kulüp olacak. Vefa sadece bir semt adı değil" dedi…
Ancak Koç, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'ye hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş, şampiyonluklar yaşamış bir ismi Aykut Kocaman'ı görevden aldı…
Bu da yetmezmiş gibi Fenerbahçe kötü sonuçlar almaya başlayınca Kocaman'ın yardımcıları veri hırsızlığıyla suçlandı…
Koç altyapıda görevli eski futbolcuların da görevlerine son verdi… Müjdat Yetkiner, Kemalettin, Saffet Akbaş gibi eski oyuncular gönderildi… Şenol Çorlu da pasifize edildi…
Ersun Yanal'ı gönderdikten sonra Erol Bulut'u göreve getiren Fenerbahçe, eski oyuncusu Mehmet Yozgatlı'yı ve Selçuk Şahin'i de antrenör kadrosuna aldı…