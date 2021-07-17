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    Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası!

    Yeni sezonda 3’lü savunma ile oynayacak Fener savunmanın sağına Kaan Ayhan’ı monte etmeyi planlıyor. Yönetim, milli yıldızın transferi için çalışmalara başladı.

    Kaan Ayhan bombası!
    Fener'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı- Lacivertli Yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

    YENİ TAKTİĞE ÇOK UYGUN
    Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi…

    EZELİ RAKİPLERİ DE İSTEDİ
    İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'la da anıldı.



    SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
    26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro... Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

    İTALYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
    Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası!