Yok artık Adana Demirspor! David Luiz bombası patlamak üzere...

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfer sezonunda üst üste bombaları patlattı. Mavi Şimşekler, Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından defansını da dünya yıldızıyla güçlendirmek için tüm şartları zorluyor.
DAVID LUIZ SON AŞAMADA!
Adana Demirspor dünyaca ünlü stoper David Luiz'in transferini bitirmek üzere...
Fransız medyası da görüşmelerin son aşamada olduğunu yazdı. RMC Sport, Adana Demirspor'un David Luiz transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu.
BONSERVİSİ ELİNDE
34 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi elinde. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Sambacı'nın Adana ekibinin teklifini sonunda kabul ettiği öğrenildi.
Kariyerinde önemli kulüplerin formasını giyen David Luiz son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de oynadı.