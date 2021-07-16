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    • 16.07.2021 18:16
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    Yok artık Adana Demirspor! David Luiz bombası patlamak üzere...

    Son dakika spor haberleri... Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Adana Demirspor Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından flaş bir ismi daha gündemine aldı. Mavi Şimşekler defans hattını dünya yıldızı David Luiz ile güçlendirmek üzere... İşte ayrıntılar

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel haber
    Yok artık Adana Demirspor!

    Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfer sezonunda üst üste bombaları patlattı. Mavi Şimşekler, Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından defansını da dünya yıldızıyla güçlendirmek için tüm şartları zorluyor.

    DAVID LUIZ SON AŞAMADA!
    Adana Demirspor dünyaca ünlü stoper David Luiz'in transferini bitirmek üzere...

    Fransız medyası da görüşmelerin son aşamada olduğunu yazdı. RMC Sport, Adana Demirspor'un David Luiz transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

    BONSERVİSİ ELİNDE
    34 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi elinde. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Sambacı'nın Adana ekibinin teklifini sonunda kabul ettiği öğrenildi.

    Kariyerinde önemli kulüplerin formasını giyen David Luiz son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de oynadı.

        Tecrübeli stoper 1 Temmuz itibarıyla boşa çıktı. Yıldız oyuncu daha önce Befnfica, Paris Saint Germain ve Chelsea formaları giydi.
        Brezilya Milli Takımı'nda 56 kez forma giydi ve 3 gole imza attı.

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