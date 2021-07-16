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    • 16.07.2021 19:07
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    Beşiktaş'tan Miguel Angel Borja’ya 3 yıllık teklif

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü yeni sezon öncesinde kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’da gündeme birçok isim geldi. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği son isim ise Miguel Angel Borja…

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    Onur Koçhan
    Beşiktaş'tan Borja’ya 3 yıllık teklif

    Beşiktaş yeni sezon öncesinde kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'da gündeme birçok isim geldi.

    Siyah-Beyazlılar'ın ilgilendiği son isim ise Miguel Angel BorjaDiego Costa ve Luuk de Jong gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal'ın Kolombiyalı golcü Borja için yaptığı teklif Arjantin medyasında da yer aldı.

    Arjantinli gazeteci German Garcia Grova'nın haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Palmeiras'ın kadrosunda yer alan Miguel Borja ile anlaşma zemini arıyor.

        İki takım arasında anlaşma sağlanırsa, oyuncu ile 3 yıllık bir kontrat yapılacağı iddia edildi.

        İSTATİSTİKLERİ

        Migueal Borja'nın kulübü Palmeiras ile sözleşmesi 2022 yılının Aralık ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan Borja 19 kez Kolombiya Milli Takım forması giydi. 5 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Kolombiya, Arjantin ve Brezilya Ligi takımlarında forma giyen 28 yaşındaki yıldız golcü Avrupa deneyimini ise İtalya'da Livorno ile yaşadı.
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            Haberler Spor Beşiktaş'tan Miguel Angel Borja’ya 3 yıllık teklif