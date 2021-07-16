Beşiktaş'tan Miguel Angel Borja’ya 3 yıllık teklif

Beşiktaş yeni sezon öncesinde kadrosuna kaliteli bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal'da gündeme birçok isim geldi.
Siyah-Beyazlılar'ın ilgilendiği son isim ise Miguel Angel Borja… Diego Costa ve Luuk de Jong gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal'ın Kolombiyalı golcü Borja için yaptığı teklif Arjantin medyasında da yer aldı.
Arjantinli gazeteci German Garcia Grova'nın haberine göre Beşiktaş, Brezilya ekibi Palmeiras'ın kadrosunda yer alan Miguel Borja ile anlaşma zemini arıyor.