Galatasaray sol bek transferinde sona çok yaklaştı: Son karar Alioski!

Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen sol bek transferi mutlu sonla bitmek üzere... Alex Moreno'dan vazgeçen sarı-kırmızılıların Van Aanholt'u günlerdir bekletmesinin nedeni ortaya çıktı ve Ezgjan Alioski ismi ağırlık kazandı. Makedon sol bekin menajeri önceki akşam İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerle uzun bir görüşme yaptı.

PAZARLIKLAR SONA YAKLAŞTI

İki taraf arasındaki pazarlıklar bitme noktasına geldi. Bonservisi elinde olan Alioski'nin Galatasaray'dan imza parası talebi olduğu öğrenilirken, yıllık 2-2.5 milyon Euro arasında bir rakama Sarı-Kırmızılı kulübe transferinin netleşmesi bekleniyor.

EURO 2020'DE DİKKAT ÇEKTİ

Futbol altyapısını İsviçre'de alan 29 yaşındaki Alioski, uzun süre Leeds United forması giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 3 gol-3 asistle oynayan Alioski Euro-2020'de Makedonya ile mücadele etti. Alioski'nin ismi, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılmıştı.