Galatasaray ile TFF arasında Oğulcan Çağlayan krizi! "Kabul edilemez"

Galatasaray ile TFF arasında yeni kriz. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olan Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor'dan ayrılışının usulsüz olduğuna hükmeden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) oyuncuya 6 maç, Galatasaray'a ise 1.2 milyon Euro para cezası vermişti.
GALATASARAY VE TFF ARASINDA YENİ KRİZ
Galatasaray'ın konuyla ilgili hukuki mücadelesi sürerken TFF, UEFA'nın iznine rağmen Oğulcan'ın PSV maçı öncesi lisansının çıkarılmasına müsaade etmeyince Galatasaray ile TFF arasında yeni bir kriz meydana geldi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Galatasaray yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada kararın hukuki dayanağı olmadığına dikkat çekilirken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da konuya sosyal medya üzerinden sert tepkiler verdi.