Galatasaray ile TFF arasında Oğulcan Çağlayan krizi! "Kabul edilemez"





Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren bu konu için Galatasaraylı taraftarlar, "TFF kasıtlı ve taraflı karar alıyor" yorumunda bulundu.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcxısı Rezan Epözdemir, sarı kırmızılı kulübün resmi televizyon kanalına yaptığı konuşmada, Oğulcan Çağlayan davasına ilişkin konuştu.

İşte o sözler;

"Dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır.







KABUL EDİLEMEZ

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır.

TFF'nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez."