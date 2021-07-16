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    • 16.07.2021 14:40
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    Galatasaray ile TFF arasında Oğulcan Çağlayan krizi! "Kabul edilemez"

    TFF, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor'dan Sarı-Kırmızılı kulübe transferiyle ilgili devam eden usulsüzlük davası sebebiyle 25 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkarılmasına izin vermedi. Lisansı çıkmadığı için Şampiyonlar 2. ön elemesinde PSV ile oynayacağı maçta Oğulcan'a yer veremeyecek olan Galatasaray, TFF'ye savaş açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray ile TFF arasında Oğulcan Çağlayan krizi!

    Galatasaray ile TFF arasında yeni kriz. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olan Oğulcan Çağlayan'ın Çaykur Rizespor'dan ayrılışının usulsüz olduğuna hükmeden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) oyuncuya 6 maç, Galatasaray'a ise 1.2 milyon Euro para cezası vermişti.


    GALATASARAY VE TFF ARASINDA YENİ KRİZ
    Galatasaray'ın konuyla ilgili hukuki mücadelesi sürerken TFF, UEFA'nın iznine rağmen Oğulcan'ın PSV maçı öncesi lisansının çıkarılmasına müsaade etmeyince Galatasaray ile TFF arasında yeni bir kriz meydana geldi.


    SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
    Galatasaray yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada kararın hukuki dayanağı olmadığına dikkat çekilirken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da konuya sosyal medya üzerinden sert tepkiler verdi.


        TFF KASITLI VE TARAFLI KARAR ALIYOR



        Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren bu konu için Galatasaraylı taraftarlar, "TFF kasıtlı ve taraflı karar alıyor" yorumunda bulundu.


        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
        Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcxısı Rezan Epözdemir, sarı kırmızılı kulübün resmi televizyon kanalına yaptığı konuşmada, Oğulcan Çağlayan davasına ilişkin konuştu.

        İşte o sözler;

        "Dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır.


        KABUL EDİLEMEZ
        TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır.

        TFF'nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez."

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