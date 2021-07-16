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    • 16.07.2021 13:37
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    • 16.07.2021 13:37
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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kararı! Pereira'nın gidecekler listesindeydi...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi 33 kişilik kadroda temizlik yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilecekler listesinde olan Sinan Gümüş'ün hazırlık maçındaki performansı sonrası şimdilik kalması yönünde karar verildiği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    F.Bahçe'de Sinan kararı! Gidecekler listesindeydi...

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 33 kişilik kadroda ciddi bir temizlik operasyonu yapılması beklenirken, takımdaki futbolcuların da geleceği büyük oranda netleşmeye başlıyor.

    Topuk Yaylası kampı öncesi Sarı-Lacivertli kulüpte gözden çıkarılan ve Göztepe, Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Sinan Gümüş, kamp süresince gösterdiği performansla Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı.

    Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atan ve maçta başarılı bir performans ortaya koyan Sinan Gümüş'ün teknik heyet tarafından şimdilik takımda kalmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

    Sinan'ın çalışma temposundan ve hırsından memnun olan Pereira'nın özellikle 8+3 olarak değişen yabancı sınırlaması sonrası Sinan'ı önümüzdeki sezon için planlarına dahil ettiği belirtildi.

        Sinan Gümüş'ün gelecek sezon takımda kalacağını netleştiren gelişmelerden biri de geçtiğimi sezon 11 numaralı formayı giyen Diego Perotti'nin yerine Sinan'ın Csikszereda karşısında 11 numaralı formayı giymesi oldu.

        Pereria'nın Sinan Gümüş ile ilgili görüşlerinin netleşmesi sonrası Fenerbahçe yönetiminin de oyuncu için gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı. Geçen sezon Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, beklenen katkıyı sağlayamamış ve sezonun bitimi ile gözden çıkarılmıştı.

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