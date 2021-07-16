Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kararı! Pereira'nın gidecekler listesindeydi...

Sinan Gümüş'ün gelecek sezon takımda kalacağını netleştiren gelişmelerden biri de geçtiğimi sezon 11 numaralı formayı giyen Diego Perotti'nin yerine Sinan'ın Csikszereda karşısında 11 numaralı formayı giymesi oldu.

Pereria'nın Sinan Gümüş ile ilgili görüşlerinin netleşmesi sonrası Fenerbahçe yönetiminin de oyuncu için gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı. Geçen sezon Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, beklenen katkıyı sağlayamamış ve sezonun bitimi ile gözden çıkarılmıştı.