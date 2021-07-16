Fenerbahçe'de Sinan Gümüş kararı! Pereira'nın gidecekler listesindeydi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 33 kişilik kadroda ciddi bir temizlik operasyonu yapılması beklenirken, takımdaki futbolcuların da geleceği büyük oranda netleşmeye başlıyor.
Topuk Yaylası kampı öncesi Sarı-Lacivertli kulüpte gözden çıkarılan ve Göztepe, Yeni Malatyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Sinan Gümüş, kamp süresince gösterdiği performansla Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin Csikszereda ile oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında Sarı-Lacivertliler'in ilk golünü atan ve maçta başarılı bir performans ortaya koyan Sinan Gümüş'ün teknik heyet tarafından şimdilik takımda kalmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
Sinan'ın çalışma temposundan ve hırsından memnun olan Pereira'nın özellikle 8+3 olarak değişen yabancı sınırlaması sonrası Sinan'ı önümüzdeki sezon için planlarına dahil ettiği belirtildi.