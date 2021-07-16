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    • 16.07.2021 15:20
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    Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

    Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe ile yollarını ayıran Süper Lig'in tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

    Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

    Karadeniz temsilcisinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
    "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
    Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
    Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

    Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

    ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu