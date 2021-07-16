Fenerbahçe'den güzel prova: Csikszereda'yı 2-0 yendiler

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Yeni teknik direktörü Vitor Pereiar yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Sinan Gümüş ve 67. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Sarı-Lacivertli takımın oyunu geçer not aldı. Pereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı. Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker da Csikszereda maçıyla ilk kez Fenerbahçe forması ile sahada yer aldı.
PEREİRA KULEDE
Fener'in teknik patronu Vitor Pereira, Csikzereda ile oynanan hazırlık maçını gözlem kulesinden izledi. Portekizli oyuncularla ilgili sıkça not aldı.