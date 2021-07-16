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    Fenerbahçe, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius için harekete geçti

    Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

    Cornelius bombası!

    Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi.

    Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Cornelius için yeni bir hamle yapmış ancak Parma ve menajerinin is- tekleri karşısında transferden şimdilik vazgeçmişti.

    Euro 2020'de yarı final oynayan Danimarka'nın santrforu olan Cornelius, oyun stili olarak Alexander Sörloth'u andırıyor. Parma, oyuncuyusu için ay başında 8.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.

    Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parma Serie B'ye düştüğü için Cornelius takımdan ayrılmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında Viking'in vereceği cevap merak ediliyor.

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