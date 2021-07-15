Fenerbahçe'ye Danimarkalı kule! Gol sıkıntısını çözecek

Fenerbahçe golcü transferi için arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen son aday ise tanıdık bir isim. Sarı Kanarya, Trabzonspor'un da gündemine gelen Danimarkalı golcü için atağa kalktı.



Sarı-Lacivertliler'in Parma'dan ayrılması beklenen Andreas Cornelius için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü futbolcunun 2024 yılına kadar İtalyan kulübü Parma ile sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Cornelius için yeni bir hamle yapmış ancak Parma ve menajerinin istekleri karşısında transferden şimdilik vazgeçmişti. Euro 2020'de yarı final oynayan Danimarka'nın santrforu olan Cornelius, oyun stili olarak Alexander Sörloth'u andırıyor.



Parma, oyuncusu için ay başında 8.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Parma Serie B'ye düştüğü için Cornelius takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifi sonrasında Viking'in vereceği cevap merak ediliyor. 28 yaşındaki yıldız golcü, kariyerinde 309 maça çıktı. 84 gol atarken 30 da asist yaptı. Geçen sezon Parma'da 30 maça çıkan Viking, 1 gol ve 5 asist üretti.

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