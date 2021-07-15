Trabzonspor'da forvete gladyatör! Perulu Lapadula adım adım geliyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosuna iyi bir golcü katmak için arayışlarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de daha önce gündeme gelen Perulu golcü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Gianluca Lapadula ile ilgili Peru medyası görüşmelerin devam ettiğini ve Trabzonspor'un transferde ısrarcı olduğunu iddia etti. İtalya Ligi ekiplerinden Benevento'da forma giyen Lapadula'nın da takımdan ayrılmak istediği biliniyor. 31 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon Serie B'de forma giymek istemiyor.
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü son vuruşlardaki ustalığıyla dikkat çekiyor. 'Gladyatör' lakaplı futbolcu Copa America'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.