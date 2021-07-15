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    • 15.07.2021 15:55
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    Trabzonspor'da forvete gladyatör! Perulu Lapadula adım adım geliyor

    Forvet transferi için Sörloth ile ilgili girişimlerini sürdüren Trabzonspor, alternatif olarak Perulu golcü Gianluca Lapadula'yı belirledi. Benevento'da forma giyen Gladyatör lakaplı isim için teklif hazırlığı yapılıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor'da forvete gladyatör

    Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosuna iyi bir golcü katmak için arayışlarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de daha önce gündeme gelen Perulu golcü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



    Gianluca Lapadula ile ilgili Peru medyası görüşmelerin devam ettiğini ve Trabzonspor'un transferde ısrarcı olduğunu iddia etti. İtalya Ligi ekiplerinden Benevento'da forma giyen Lapadula'nın da takımdan ayrılmak istediği biliniyor. 31 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon Serie B'de forma giymek istemiyor.



    Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü son vuruşlardaki ustalığıyla dikkat çekiyor. 'Gladyatör' lakaplı futbolcu Copa America'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



        11 kez milli formayı giyen Perulu santrfor 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulüp kariyerinde 341 maça çıkan Lapadula, 143 gol atarken 34 de asiste imza attı.



        Alexander Sörloth'u bekleyen ancak şu ana kadar Leipzig kulübünden istediği yanıtı alamayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı da yeni bir golcünün takıma katılmasını bekliyor.

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