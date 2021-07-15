Trabzonspor'da forvete gladyatör! Perulu Lapadula adım adım geliyor





Gianluca Lapadula ile ilgili Peru medyası görüşmelerin devam ettiğini ve Trabzonspor'un transferde ısrarcı olduğunu iddia etti. İtalya Ligi ekiplerinden Benevento'da forma giyen Lapadula'nın da takımdan ayrılmak istediği biliniyor. 31 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon Serie B'de forma giymek istemiyor.