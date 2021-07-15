Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
- Güncel
- 15.07.2021 15:54
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- Son Güncelleme:
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- 15.07.2021 15:54
Başkan Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.