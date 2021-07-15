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    • 15.07.2021 15:54
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    Başkan Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti.

    Yola çıkacaklar dikkat! Kiltlendi
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti