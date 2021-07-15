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    Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniye'yi 5-3 yendi

    Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1.Lig ekibi Ümraniyespor ile oynadığı dostluk maçından 5-3 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı kadro ile başlayan Trabzonspor'da 2. yarıda 11 oyuncu birden oyuna girdi.Karşılaşmada Trabzon'un gollerini Koita, Berat Özdemir,Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo attı. Ümraniye'nin golleri Del Valle ve Fuat'tan (2) geldi.

    Fırtına'dan umut veren prova: 5-3

    Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1.Lig ekibi Ümraniyespor ile oynadığı dostluk maçından 5-3 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı kadro ile başlayan Trabzonspor'da 2. yarıda 11 oyuncu birden oyuna girdi.Karşılaşmada Trabzon'un gollerini Koita, Berat Özdemir,Bakasetas, Gervinho ve Vitor Hugo attı. Ümraniye'nin golleri Del Valle ve Fuat'tan (2) geldi.

    YENİLER SİFTAH YAPTI
    Fırtına'nın yeni transferlerinden Koita ve Gervinho dün ağları sarstı. Yeni takımları ile siftah yaptı.

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