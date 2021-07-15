Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.07.2021 14:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 14:49
    ABONE OL

    Hollandalı futbol efsanesi Arjen Robben futbolu bıraktı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Groningen'de forma giyen Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı. Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    AA
    Efsane isim kariyerini noktaladı

    Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

    Bayern Münih'in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce de futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.

    Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    FETÖ'cüler belgesellerinde Kılıçdaroğlu'nu kullandı
    Haberler Spor Hollandalı futbol efsanesi Arjen Robben futbolu bıraktı