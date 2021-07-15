Fenerbahçe'den ayrılan Papiss Cisse Premier Lig'e dönüyor!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen ve 1 Temmuz itibarıyla Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istediğini açıkladı.
PREMIER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Papiss Cisse, İngiltere yolunda... Sarı-Lacivertliler ile kontratı 1 Temmuz'da biten ve adı bazı Süper Lig kulüpleri ile de anılan Cisse, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini söyledi.
Ailesiyle birlikte İngiltere'de güzel günler geçiridğini belirten 36 yaşındaki forvet oyuncusu, yeniden Premier Lig'de forma giymenin kendisi için iyi bir deneyim olacağını dile getirdi.