Fenerbahçe'den ayrılan Papiss Cisse Premier Lig'e dönüyor!





PREMIER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Papiss Cisse, İngiltere yolunda... Sarı-Lacivertliler ile kontratı 1 Temmuz'da biten ve adı bazı Süper Lig kulüpleri ile de anılan Cisse, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini söyledi.