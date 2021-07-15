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    • 15.07.2021 13:48
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    Fenerbahçe'den ayrılan Papiss Cisse Premier Lig'e dönüyor!

    Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren Senegalli yıldız futbolcu Papiss Cisse'nin önümüzdeki sezon Premier Lig'de top koşturmak istediği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Cisse'nin yeni adresi belli oldu!

    Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen ve 1 Temmuz itibarıyla Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istediğini açıkladı.



    PREMIER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
    Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Papiss Cisse, İngiltere yolunda... Sarı-Lacivertliler ile kontratı 1 Temmuz'da biten ve adı bazı Süper Lig kulüpleri ile de anılan Cisse, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediğini söyledi.

    Ailesiyle birlikte İngiltere'de güzel günler geçiridğini belirten 36 yaşındaki forvet oyuncusu, yeniden Premier Lig'de forma giymenin kendisi için iyi bir deneyim olacağını dile getirdi.

        Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı Cisse'nin adı bazı Süper Lig ve TFF 1.Lig ekipleri ile de anılmış ancak Senegalli forvet gelen teklifleri yanıtsız bırakmıştı.

        2012-2016 yılları arasında Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Papiss Cisse, ardından Çin'e transfer olmuş ve daha sonra Türkiye'ye gelmişti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılan Papiss Cisse Premier Lig'e dönüyor!