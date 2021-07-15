Futbol Federasyonu Külüpler Birliği’nin restine karşılık verdi! Maça çıkmıyorum diyemezsiniz

Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamayla kulüplere aba altından sopa gösterdi. Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde TFF'ye gönderdiği 4 maddelik mektuba cevap veren TFF'nin açıklamaları:

Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulları ve Tahkim Kurulu 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve TFF Statüsü'nde belirlenen usul ve yetkiye dayanarak görevlendirilmektedir.

KURULLARI GÖREVDEN ALMA YETKİMİZ YOK

TFF Statüsü uyarınca kurullar görevlerinde bağımsızdır. TFF yönetiminin, MHK, Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

YAYINCI KURULUŞ İMZALANIRKEN ORADAYDINIZ!



2020-2021 sezonunda ise Covid-19 salgının devam etmesi nedeniyle Yayıncı Kuruluş tarafından sözleşme bedelinde indirim yapılması talep edilmiş, yine bu hususlar hakkında dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüplerimizin bilgisi dahilinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve nihayetinde 17.11.2020 tarihinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Kamuoyuna duyurularak, 2020-2021 sezonu bedeline ilişkin yayıncı ile ek sözleşme imzalanmıştır. Kulüplerin finansal zarara uğratıldığı şeklindeki ithamlar asla kabul edilemez.

YABANCI KURALI KULÜPLER DAHA FAZLA BORÇLANDI

Süper Lig'de; 10 yıl önce bir sezonda tescil edilen yabancı futbolcu sayısı 150 iken, iki katından fazla artarak geçen sezon 356 olmuştur. UEFA'nın incelediği 11 Avrupa ligi arasında sadece İngiltere ve İtalya'da yabancı sayısı Süper Lig'in üstündedir. Yabancı sınırlamasının olmadığı dönemde, yabancı para cinsinden oyuncu maliyetleri kulüp bilançolarını olumsuz etkilemiş; halka açık 4 büyük kulübün finansal borcu, 2014/15 yılı sonunda 1.7 Milyar TL iken, %330 artarak 2020/21 sezonunda 7.3 Milyar TL'ye ulaşmıştır. 2020/21 sezonunda 356 yabancı oyuncuya 268 Milyon Euro ücret ödemesi gerçekleşmiştir.

PROTESTO KONUSU MAÇA ÇIKMAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

Göreve başladığımız ilk günden itibaren ben ve Yönetim Kurulum, aldığımız tüm kararları, UEFA ve FIFA normları, TFF Kanun, Statü ve Talimatları doğrultusunda ve şeffaf bir şekilde, sadece Süper Lig kulüplerimizi değil tüm diğer alt liglerin, amatör liglerin ve futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamak gibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.