Bonservisi elinde olan Kenan Karaman'la sözleşme imzalayan Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Beşiktaş'ın son transferi Kenan Karaman'ın menajeri ile Dolmabahçe'de birlikte yediği yemekte milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da yer alması beraberinde transfer dedikodularını da getirdi.