Bonservisi elinde olan Kenan Karaman'la sözleşme imzalayan Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Beşiktaş'ın son transferi Kenan Karaman'ın menajeri ile Dolmabahçe'de birlikte yediği yemekte milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da yer alması beraberinde transfer dedikodularını da getirdi.
Adı daha önce de Beşiktaş ile anılan Kaan Ayhan'ın yakın arkadaşı Kenan'ın transferi sonrası Siyah-Beyazlı takımla görüşmelere başladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın da transferi için nabız yokladığı Sassuolu'lu Kaan Ayhan için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu öne sürüldü.