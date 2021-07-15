Fatih Terim istedi Burak Elmas bitirdi! Gedson Fernandes ve Patrick van Aanholt'ta işlem tamam

Cim-Bom ilk olarak Benfica ile yapılan uzun müzakereler sonunda Fernandes'in işini bitirdi. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak sarı-kırmızılıların 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak sarı-kırmızılıların 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı.