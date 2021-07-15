Fatih Terim istedi Burak Elmas bitirdi! Gedson Fernandes ve Patrick van Aanholt'ta işlem tamam

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindovhen takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren bir sürü sorunla boğuşmasına rağmen transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Başkan Burak Elmas ve Yönetimi, bu hafta imzaları attırıyor. Şu ana dek sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştiren ve ağır hareket etmekle eleştirilen Başkan Elmas, iki transferde daha mutlu sona ulaştı.