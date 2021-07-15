Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gündemdeki isim Ze Luis

Siyah beyazlı yönetim transfer listesindeki yabancı forvetlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile prensipte söz kesen Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu "imza parası" talebinden vazgeçirebildiği takdirde transferi gerçekleştirecek.
İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor.
Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi.