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    • 15.07.2021 09:33
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    • 15.07.2021 09:33
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    Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gündemdeki isim Ze Luis

    Aboubakar sonrası forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş; Diego Costa, Luuk De Jong sonrası Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli golcüsü Ze Luis'i gündemine aldı.

    Beşiktaş'ta forvet harekatı! Gündemde o isim var

    Siyah beyazlı yönetim transfer listesindeki yabancı forvetlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile prensipte söz kesen Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu "imza parası" talebinden vazgeçirebildiği takdirde transferi gerçekleştirecek.

    İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Luuk De Jong da üçüncü alternatif isim olarak transfer listesinde yer alıyor.

    Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlıların ayrıca Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli santrforu Ze Luis ile de ilgilendiği iddia edildi.

        Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da Ze Luis ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

        "EN İYİ GOLCÜYÜ ALACAĞIZ"
        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve dış transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, transferde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kulübümüzün ödeyebileceği miktarı teklif ediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin, en iyi forveti alacağız" dedi.
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