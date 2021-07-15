4 büyük kulübün başkanından TFF'ye net mesaj: Biz istersek her şey olur!

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye karşı yayıncı kuruluş, kurullar ve yabancı sınırlaması ile ilgili bir bildiri yayımlamasının ardından dün 4 büyük kulübün başkanı Haber Türk'te bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolun sorunlarını tartıştı. İşte başkanların açıklamaları...

ÇEBİ: BİZİ ÖLDÜRÜYORSUNUZ

Ahmet Nur Çebi: Bitmeyen yayın ihalesi sorunlarımızdan biri. Kulüpler Birliği içinde aldığımız bütün kararlarda %90 beraber hareket ettik. Ama karşılık bulamadık. Kaale alınmıyoruz, bu doğru değil. Bu kulüpler ayakta kalmazsa hangi futbolcu, hangi hoca para kazanacak. Bizi öldürüyorsunuz!"

KOÇ: BİZ İSTERSEK HER ŞEY OLUR

Ali Koç: Kulüpler isterse maçları protesto edebiliriz. Bu bizim için basit bir şey. Yeter ki biz birlik olalım. UEFA ve FIFA da buna karışmaz. En fazla puan silme cezası alırız! Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı. TFF, bizi değil yayıncı kuruluşu koruyor. Kulüplerin yanında durmuyor"

ELMAS: BÖYLE DEVAM ETMEZ

"Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Biz ne istiyorsak dikkate alınmalı, yapılmalı. Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık ve siz bu karar kulüplere rağmen samimiyetsizce alındı."

İNDİRİM DEĞİL ZAM İSTEMELİYİZ

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, en büyük problemlerinden birinin yayıncı kuruluşun her sene indirim istemesi olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "İndirim değil zam istemeliyiz" diye konuştu.

BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

G.Saray Başkanı Burak Elmas, futboldaki çarpıklıklar sebebiyle TFF'yi eleştirdi. Elmas, "TFF'den MHK'ya kadar tozlu raflardan o çalışmalar çıkacak ve biz bu sistemi değiştireceğiz başka şansımız yok. Bir irade koyuyoruz. İnşallah da başarılı olacağız." dedi.

GELİRLER SÜREKLİ DÜŞÜYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş problemine dikkat çekti. "Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. Sürekli yayıncı indirim istiyor" ifadelerini kullandı.

REKABET ORTAMI GEREKİYOR

Beşiktaş Başkanı Çebi de yabancı sınırlaması ile ilgili TFF'den çözüm beklediklerini belirtti. Çebi, "Yabancı oyuncu getirip rekabet ortamı yaratırsan bizim oyuncularımız Juventus'a gidiyor. Ama diğer türlü nasıl olsa oynuyorum diye kalıyor." dedi.