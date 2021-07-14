Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Rony Lopes formayı giyecek





Portekizli oyuncu kariyerinde Monaco, Lille Manchester City U23, U19 ve A takımı formaları giydi. 25 yaşındaki oyuncu, Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Bilindiği üzere Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, yine Sevilla'dan Luuk de Jong ile ilgilendiklerini açıklamıştı.