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    • 14.07.2021 15:02
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    Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Rony Lopes formayı giyecek

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, adı Galatasaray'la da anılan Rony Lopes'in transferini bitirmek üzere. Sevilla'da forma giyen ismin önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

    Son şampiyon Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar transferde önemli isimlerle görüşmelerine aralıksız devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona yaklaştı.



    Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Kara Kartal'ın Sevilla'nın yıldız oyuncusu Rony Lopes'in transferini yüzde 95 bitirdiğini iddia etti. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Rony Lopes, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Nice'te 33 maça çıktı, 5 gol ve 2 asist kaydetti.



    Portekizli oyuncu kariyerinde Monaco, Lille Manchester City U23, U19 ve A takımı formaları giydi. 25 yaşındaki oyuncu, Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Bilindiği üzere Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, yine Sevilla'dan Luuk de Jong ile ilgilendiklerini açıklamıştı.



        Lopes ile Galatasaray ve Olympiakos da yakından ilgileniyordu. Portekizli yıldız kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

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