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    • Spor
    • 14.07.2021 15:08
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    • 14.07.2021 15:08
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    Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS hazırlık maçı nasıl izlenir?

    Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Yeni sezon öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Lige iyi bir hazırlık dönemi geçirmek isteyen Trabzonspor ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesini izlemek isteyen futbol severler, Trabzonspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS hazırlık maçı nasıl izlenir?

    Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS hazırlık maçı nasıl izlenir? Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak bordo mavili ekip ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Futbol severler de Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını sorgulamaya başladı.

    TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacak. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı şifresiz izleyebilirsiniz.

    TRABZONSPOR'DA SON DURUM!

    Bordo-Mavililer'in Riva kampı tüm hızıyla devam ederken, Anthony Nwakaeme'nin performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldız, Abdullah Avcı'yla görüşmesi sonrasında oyununu yeniden zirveye çıkardı. Çift kale maçlarda gol ve asistleriyle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcunun bu performansı teknik ekibi oldukça memnun ediyor.

    Trabzonspor 'da Sharjah kulübünün 5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu Djaniny Semedo, idman performansıyla takımın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Arap kulübünün istekli tavrına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yaptığı görüşmede oyuncusunun kalmasını talep etmişti. Trabzonspor, Arap kulübünün teklifi artarsa yeniden bu konuyu gündeme alacak. Ekuban cephesinde ise menajerinin diğer takımlarla görüşmeleri sürüyor.
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