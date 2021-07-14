Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS hazırlık maçı nasıl izlenir?

TRABZONSPOR'DA SON DURUM!

Bordo-Mavililer'in Riva kampı tüm hızıyla devam ederken, Anthony Nwakaeme'nin performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldız, Abdullah Avcı'yla görüşmesi sonrasında oyununu yeniden zirveye çıkardı. Çift kale maçlarda gol ve asistleriyle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcunun bu performansı teknik ekibi oldukça memnun ediyor.

Trabzonspor 'da Sharjah kulübünün 5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu Djaniny Semedo, idman performansıyla takımın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Arap kulübünün istekli tavrına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yaptığı görüşmede oyuncusunun kalmasını talep etmişti. Trabzonspor, Arap kulübünün teklifi artarsa yeniden bu konuyu gündeme alacak. Ekuban cephesinde ise menajerinin diğer takımlarla görüşmeleri sürüyor.