SON DAKİKA! Galatasaray Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona çok yakın! PSG'den o raporlar istendi

PSV MAÇINDA SAHADA OLACAK

Kurzawa transferini imza aşamasına getiren Galatasaray yönetiminin Fransız sol bek için son kararını ise oyuncunun sakatlık raporlarının gözden geçirildikten sonra İstanbul'da geniş bir sağlık kontrolünden geçirileceği ve çıkacak sonuca göre imzaların atılacağı öğrenildi. Geçmişte yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan sıkça uzak kalan Kurzawa için Sarı-Kırmızılı yönetimin acele bir karar vermek istemediği öte yandan alternatif isimlerle de temasların sürdüğü belirtildi.