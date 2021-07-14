SON DAKİKA! Galatasaray Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona çok yakın! PSG'den o raporlar istendi

Sol bek mevkisi için uzun süredir arayışta olan Galatasaray için dün Fransız basınından Layvin Kurzawa iddiası ortaya atılmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'nin yıldız oyuncusu ile görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen Galatasaray'ın hem Kurzawa hem de kulübü PSG ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
PSV MAÇINDA SAHADA OLACAK
Kurzawa transferini imza aşamasına getiren Galatasaray yönetiminin Fransız sol bek için son kararını ise oyuncunun sakatlık raporlarının gözden geçirildikten sonra İstanbul'da geniş bir sağlık kontrolünden geçirileceği ve çıkacak sonuca göre imzaların atılacağı öğrenildi. Geçmişte yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan sıkça uzak kalan Kurzawa için Sarı-Kırmızılı yönetimin acele bir karar vermek istemediği öte yandan alternatif isimlerle de temasların sürdüğü belirtildi.