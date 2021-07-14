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    • 14.07.2021 16:26
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    SON DAKİKA! Galatasaray Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona çok yakın! PSG'den o raporlar istendi

    Son dakika haberine göre Saracchi sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kurzawa transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Oyuncu ve PSG ile anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcunu sağlık raporu ve daha önce yaşadığı sakatlıklarla ilgili PSG'den bilgi istedi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    G.Saray Kurzawa transferinde mutlu sona çok yakın

    Sol bek mevkisi için uzun süredir arayışta olan Galatasaray için dün Fransız basınından Layvin Kurzawa iddiası ortaya atılmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'nin yıldız oyuncusu ile görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen Galatasaray'ın hem Kurzawa hem de kulübü PSG ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

    PSV MAÇINDA SAHADA OLACAK
    Kurzawa transferini imza aşamasına getiren Galatasaray yönetiminin Fransız sol bek için son kararını ise oyuncunun sakatlık raporlarının gözden geçirildikten sonra İstanbul'da geniş bir sağlık kontrolünden geçirileceği ve çıkacak sonuca göre imzaların atılacağı öğrenildi. Geçmişte yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan sıkça uzak kalan Kurzawa için Sarı-Kırmızılı yönetimin acele bir karar vermek istemediği öte yandan alternatif isimlerle de temasların sürdüğü belirtildi.

        21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor. Kurzawa'da sonuçlar beklenildiği gibi çıkarsa Fransız sol bek, Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

        LAYVİN KURZAWA KİMDİR?
        Layvin Kurzawa, 4 Eylül 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 1996 senesinde Stade Raphaëlois altyapısında başlayan Kurzawa, 2007 senesinde Monaco altyapısına geçti. İlk profesyonel müsabakasına Monaco B ile çıktı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2010 senesinde Monaco ile imzaladı. 2010-15 yılları arasında Monaco'da 75 maçta forma şansı bulan Kurzawa, mevkii yüzünden fazla gol şansı bulamasa da 6 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

        2015-2016 sezonu başladığında Monaco forması olan Layvin Kurzawa, 3 haftanın sonunda Paris Saint Germain'in transfer teklifini kabul etti ve 25 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

            Layvin Kurzawa, milli formayı kariyerinde ilk kez 2010 yılında Fransa U-19 takımında giydi ve burada 8 maça çıktı. 2013 yılında Fransa U-20 takımına çağrıldı. Gösterdiği performansı etkili olması sebebiyle aynı yıl içerisinde Fransa U-21 kadrosuna davet edildi. Bu iki takımda 7 maça çıkıp 3 gol attı. 2014 yılında ise Fransa A Milli Takımı'nda forma fırsatı yakaladı. Kariyeri boyunca 2 kez a milli forma altında forma şansı buldu.

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