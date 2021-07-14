Galatasaray’ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes’ten taraftarı heyecanlandıran hamle!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes taraftarı heyecanlandırdı.
Bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan Gedson Fernandes'i transfer etmek için Galatasaray yönetimi büyük bir mesai harcarken, genç oyuncunun son hareketi transferle ilgili Cimbom'un umutlarını artırdı.
GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMALARINI BEĞENDİ
Gedson'un Galatasaray'ın yeni sezon formalarını paylaştığı gönderiyi Instagram üzerinden beğenmesi Sarı-Kırmızılılar ile yola devam etmek istediği ve kulübü Benfica'ya bir mesaj olarak yorumlandı.
Daha önce de Galatasaray forması ile bireysel idmanlar yapan Gedson'un, yeni sezon formaları ile ilgili paylaşımı beğenmesi kulübe olan aidiyetini bir kez daha ortaya çıkardı.